سفير مصر بمونروفيا يبحث مع وزير التعليم الليبيرى التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد السيد هلال، سفير مصر فى ليبيريا، الدكتورنسو دى سونيى، وزير التعليم الليبيرى، اليوم الخميس ، وبحث الجانبان جهود تعزيز التعاون المصرى الليبيرى فى مجال التعليم.





وأكد السفير المصرى على متانة وقوة علاقات الصداقة بين مصر وليبيريا فى المجالات كافة، وحرص مصر على دفع العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة. كما استعرض جهود مصر فى دعم التنمية وبناء القدرات فى دولة ليبيريا، منوهاً فى هذا الصدد بالمنح الدراسية الجامعية التى تقدمها مصر سنوياً من قبل وزارة التعليم العالى والأزهر الشريف للجانب الليبيرى للدراسة فى مختلف التخصصات بالجامعات المصرية، والمنح المقدمة من عدد من الجامعات المصرية الحكومية إلى الدول الإفريقية فى مرحلتى الدراسة الجامعية وما بعد الجامعية، وذلك فى إطار حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون فى المجال التعليمى. من جانبه، أعرب وزير التعليم الليبيرى عن تقديره للدعم الذى تقدمه مصر إلى ليبيريا فى كل المجالات، خصوصًا فى مجال التعليم، وهو ما يعكس خصوصية العلاقات بين البلديّن، ودور مصر الرائد فى دفع جهود التنمية والبناء فى القارة الإفريقية، مشيراً إلى حرص الحكومة الليبيرية على الاستفادة من تلك المنح الدراسية المقدمة من مصر بما يساعد على دعم علاقات التعاون العلمى والثقافى بين الدولتيّن وتدعيم التعاون بين الدوائر العلمية والبحثية فى البلديّن.

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