السياحة تطلق مبادرة ”شتي في مصر” لتنشيط الحركة الداخلية  

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني برئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية وعدد من المستثمرين في جنوب سيناء وعدد من قيادات الوزارتين، اليوم لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية والحفاظ على العاملين في القطاع السياحى.
خلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقطاعي السياحة والطيران منها سبل دفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية، عن طريق إطلاق مبادرة "شتي في مصر" قريبًا لتنشيط السياحة الداخلية من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد وإجازة منتصف العام الدراسي.
ورحب الحضور بالمبادرة، وأبدي رئيس غرفة المنشآت الفندقية استعداد الغرفة للمشاركة فيها، منوها إلى أنه سيتم التنسيق بين الغرفة وجمعيات المستثمرين لوضع جدول بالفنادق المشاركة في المبادرة.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد وكيفية استعادة الحركة السياحية معدلات ما قبل الجائحة وسبل تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر
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