نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة كلية الشرطة لعام 2020 – 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة كلية الشرطة لعام 2020 – 2021 اليوم، حيث اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق نتيجة كلية الشرطة للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة وأيضَا حاصلي المؤهلات الجامعية وخريجي جامعة الحقوق، هذا ما أعلنه مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم ضمن المؤتمر الذي عقده اليوم الخميس السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري لعام 2020 – 2021 بمقر أكاديمية الشرطة.

نتيجة كلية الشرطة 2020 – 2021

قد أعلن وزير الداخلية نتيجة كلية الشرطة 2020 – 2021 بقبول ألفين وثماني وستة من الطلاب، حيث تم التحاق ألف ومائة وخمسين طالبًا بكلية الشرطة من حاصلي شهادة الثانوية العامة، وقبول أربعمائة وستة وخمسين طالبًا في قسم الضباط المتخصصين، وتم قبول ألف ومائتين طالبًا من خريجي كلية الحقوق، كما أوضح خلال المؤتمر بأنه سوف يتم التواصل تليفونيًا أو إرسال رسائل هاتفية للمقبولين في أكاديمية الشرطة. .

وقد تم التقدم للقبول بكلية الشرطة في شهر يوليو هذا العام خمسة وخمسون ومائتي وستة وعشرون طالبًا، وبلغ عدد المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية للقبول بكلية الشرطة لهذا العام سبعة وثلاثين ألف وسبعمائة طالبًا، وحملة الشهادة الثانوية نحو ألفين ومائة وسبعين متقدمًا، وبلغ عدد المتقدمين من حملة المؤهلات العليا خمسة آلاف وأربعمائة واثنين وثلاثين طالبًا، كما تقدم من خريجي كلية الحقوق نحو عشرة آلاف وسبعة وعشرون طالبًا.

كما تم إجراء العديد من الاختبارات التي تبين الطلاب الذين يتمتعون بتحمل الوظيفة التي سيقومون بها في كلية الشرطة واختيار أفضل العناصر من بينهم، ومن تلك الاختبارات اختبار كشف الهيئة، الذي اجتازه نحو أربعة عشر ألفًا، ويتم هذا الاختبار من قبل كبار قادة كلية الشرطة، وقد تم استخدام الحاسب الآلي ووسائل التكنولوجيا الحديثة في عملية اختيار المتقدمين؛ حتى يتم الاختيار بمنتهى الشفافية.

وأوضحت أكاديمية الشرطة بعدم دخول الطلاب الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات اللازمة مقر لجان الأكاديمية، كما شددت علي عدم اصطحاب الهواتف والأجهزة المحمولة الآلية وجميع كاميرات التصوير أثناء الدخول إلى مقر اللجان.

وفي أثناء المؤتمر الذي عقدته أكاديمية الشرطة تم عرض التدريبات التي يقوم بها طلبة الكلية من خلال فيلم تسجيلي، وقد أوضح أيضَا ما تزخر به كلية الشرطة من عناصر ورجال وتكنولوجيا تجعلها قادرة على بنية شرطي يناسب ويواكب العصر ويستطيع أن يقوم بأداء وظائفه على أكمل وجه.

وقد أعلنت أكاديمية الشرطة عن إمكانية الاستعلام عن نتائج ومواعيد الاختبارات عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية أو الموقع الإلكتروني الرسمي لأكاديمية الشرطة، وذلك بإدخال الاسم الأول والاسم الأخير للطالب، والرقم القومي للطالب المتقدم للأكاديمية.

ومن الجدير بالذكر كان قد تفقد في وقت سابق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أكاديمية الشرطة خلال اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للكلية، حيث ناقش رئيس الجمهورية بعض الطلاب المتقدمين فيما يختص بنظرتهم المستقبلية في الحفاظ على أمن البلد، وكذلك التطورات وأهم القضايا التي تشهدها الساحة المحلية والعالمية في الوقت الراهن.