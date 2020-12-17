وزارة التربية والتعليم تعلن رابط تسجيل استمارة امتحان الشهادة الإعدادية وإنشاء حساب البريد الإلكتروني

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي عن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري وكذلك الصف الأول والثاني الثانوي، مؤكدةً أنه لا يمكن التسجيل إلا بعد الحصول على البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب.
وزارة التربية والتعليم تعلن رابط تسجيل استمارة امتحان الشهادة الإعدادية
كما يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية في جميع مدارس الجمهورية الخاصة والرسمية، بتسجيل إستمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونياً، من خلال الرابط المرفق بالخبر، وذلك حتى يوم 26/12/2020، كما يمكن للطلاب التسجيل الآن من هذا الرابط.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن التجهيز لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، واستمراراً لتطوير المنظومة التعليمية، تم ميكنة إجراءات التقدم للإمتحانات، ولذا تم إتاحة التطبيق الإلكتروني الخاص بتسجيل الإستمارة إلكترونياً، وذلك من خلال الموقع moe-register.emis.gov.eg.
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كما قامت الوزارة برصد بعض الرسائل التحريضية للطلاب على عدم حضور الإمتحانات، وأكد الدكتور طارق شوقي أن طلاب مصر لديهم القدرة والوعي الكامل بما يؤهلهم لدحض مثل هذه الشبهات والتضليلات التي يتم نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي.
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