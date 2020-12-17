انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار بالمحافظات الجمعة والظواهر الجوية لمدة 6 أيام وتفاصيل طقس الجمعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في أحدث تقرير لها صادر منذ قليل عن الظواهر الجوية وأماكن تساقط الأمطار على مدار الستة أيام القادمة بدايةً من يوم الجمعة وحتى الأربعاء القادم، كما لوحظ وجود حالة من الإستقرار في أحوال الطقس بدايةً من يوم السبت القادم، وحتى الثلاثاء، على أن تعود الأمطار مرة أخرى يوم الأربعاء.

الأرصاد الجوية تعلن أماكن تساقط الأمطار بالمحافظات الجمعة

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقد جاءت أماكن تساقط الأمطار يوم الجمعة 18 ديسمبر وفق ما يلي:

أمطار بنسبة 40% على الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم وبور سعيد والعريش ورفح.

أمطار خفيفة بنسبة 30% على بعض مناطق الوجه البحري “كفر الشيخ والبحيرة.

أمطار بنسبة 40% على سلاسل جبال البحر الأحمر.

شبورة مائة على السواحل الشمالية وووسط سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة.

ووفق تقرير هيئة الأرصاد الجوية، فلا يوجد أمطار على مدار أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء، مع استمرار تساقط الشبورة المائية، وتعود الأمطار مرة أخرى يوم الأربعاء القادم 23 ديسمبر، على السواحل الشمالية والوجه البحري، وذلك وفق تقرير الأرصاد المرفق بالخبر.

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أما عن حالة الطقس الجمعة 18 ديسمبر، فسوف يسود طقس معتدل بالسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة ومائل للدفء بالسواحل الشرقية وشمالي الصعيد ودافىء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً، وبارد ليلاً بشمال البلاد وشديد البرودة على جنوبها والرياح معتدلة، وللمزيد في تقرير الأرصاد التالي.