جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات معرضًا للكتاب بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية الأحد المقبل تحت عنوان "نحو ثقافة راشدة"، وذلك فى إطار النشاط الكبير الذى تشهده جامعة الأزهر على جميع المستويات التعليمية والثقافية والاجتماعية.





وقال الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فى بيان اليوم، إن المعرض تستمر فعالياته من يوم 20 وحتى 31 ديسمبر الجارى، ويقام بمقر المكتبة المركزية بمدينة نصر. ولفت إلى أنه سبق تنظيم العديد من المعارض التى عقدت بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب فى قطاعات مدينة نصر بنين وبنات، إضافة إلى تنظيم العديد من المعارض التى تضم أنواعًا مختلفة من الكتب العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والدينية بقطاع كليات جامعة الأزهر بالدراسة. وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، على تنظيم مثل هذه المعارض التى تخدم طلاب وطالبات الجامعة بمختلف التخصصات، مشيرا أنها تقدم خصومات كبيرة تشمل مختلف الإصدارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأحد .. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا للكتاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.