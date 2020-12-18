وزير التعليم يكشف نسبة الحضور بين طلاب أولى ثانوى بامتحان الرياضيات واللغة الثانية

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثالث التدريبي (١٧ ديسمبر ٢٠٢٠) للصف الأول الثانوى، موضحا أن 96% ؜ نسبة الحضور بين الطلاب فى اليوم الثالث للامتحان التدريبى.

وأوضح الوزير أنه فى مادة الرياضيات أدى الامتحان 569 ألف و342 طالبا، والرياضيات (لغة إنجليزية) 75 ألفا و792 طالبا والرياضيات (لغة فرنسية) 1000 و867 طالبا، وفى اللغة الفرنسية (لغة ثانية) 478 ألفا و658 طالبا وطالبة واللغة الإنجليزية (لغة ثانية) 1000 و897 طالبا وطالبة واللغة الألمانية (لغة ثانية) 102،195

واللغة الإيطالية (لغة ثانية) 40،908 طالب وطالبة، واللغة الإسبانية (لغة ثانية) 5،132 طالب وطالبة وللغة الصينية (لغة ثانية) 83 طالبا.

وكشف وزير التربية والتعليم أن مجموع الامتحانات اللتي تم تسليمها بنجاح مليون و257 الف و874 امتحان الكتروني رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية، بإجمالي 653 ألف طالب وطالبة.