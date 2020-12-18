لأول مرة.. تركي آل الشيخ يبث لايف على انستجرام| وعمرو أديب: يعنى لازم تنافسنا فى شغلنا

وعلق الاعلامي عمرو أديب قائلا "يعنى لازم تنافسنا فى شغلنا معاليك" ليرد ال الشيخ قائلا " شويه".
وفى سياق آخر، عاد المستشار تركى آل الشيخ إلى العاصمة السعودية الرياض مؤخرًا، بعد رحلة علاج فى الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت عدة أشهر، وفور وصوله إلى مطار الرياض سجد شكرًا لله على عودته بالسلامة لأرض الوطن.
وكان قد هنأ مجموعة من نجوم مصر والوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، علي عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يتلقى العلاج هناك لعدة أشهر، إذ اجرى عملية جراحية خلال فترة إقامته في المستشفى
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