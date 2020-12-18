أقرأ أيضا ..
كان المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة قد زار إيبارشية أسيوط، في اطار استمرار فعاليات اليوم الثاني من الزيارة الرعوية التي يقوم بها حاليا لعدد من كنائس الإيبارشية.
وتفقد المطران نيقولاوس بصحبة نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران الايبارشية، والأب توماس وليم، وكيل المطرانية، خمسة كنائس بالمنطقة البحرية من الايبارشية، هي كنائس المنشاة الكبرى والقوصية وامشول وكوم بوها ونزلة مصطفى بديروط.
واختتم السفير الباباوي بمصر تفقده لمنطقة شمال الإيبارشية بزيارة كنيسة قلب يسوع الأقدس، وخلال الزيارات الخمسة تحدث السفير الباباوي إلى أبناء الكنائس، معبرًا عن فرحته بلقائهم ونقل إلى الجميع محبة وأبوة البابا فرنسيس وصلاته لأجلهم.
من ناحية أخرى ، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس بتذكار نياحة القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف رئيس دير القلمون بمحافظة المنيا.
وحسب كتاب السنكسار الذى يؤرخ ويذكر كافة الأحداث والمناسبات والأعياد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن القديس الأنبا صموئيل وُلِدَ في إحدى قرى كرسي ميصيل ( ميصيل: هي حاليًا مليج مركز شبين الكوم محافظة المنوفية). كان أبوه سيلاس كاهنًا، فأبصر في رؤيا الليل شخصًا مضيئًا يقول له " لابُدّ لابنك أن يؤتمن على جماعة كبيرة ويكون مختارًا للرب".
وكان الصبي طاهرًا مثل صموئيل النبي. ولما كبر ترَّهب في برية شيهيت عند القديس أغاثون، فأقام معه ثلاث سنين طائعًا. وبعد نياحة الأنبا أغاثون تفرّغ الراهب صموئيل للصلوات والأصوام، فرسموه قسًا على كنيسة القديس مكاريوس الكبير.
وأتى إلى البرية رسول من الوالي يحمل طومس لاون ( طومس لاون: هو رسالة بها قرارات مجمع خلقيدونية الذي يقول بالطبيعتين والمشيئتين في السيد المسيح) فلما قرأه على الرهبان وطلب منهم التوقيع عليه، غار الأنبا صموئيل غيرة الرب ومزّق المكتوب ولم يوافق عليه. فلما رأي رسول الوالي ذلك أمر بتعذيبه وضربه، فصادفت إحدى اللطمات عينه اليمنى فقلعتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة الكاثوليكية تصدر مناهج أحاد الصوم الأربعيني المقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.