نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 – 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 – 2021، عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مؤتمر صحفي بمقر أكاديمية الشرطة وقد اعتمد من خلاله قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والمؤهلات الجامعية وخريجي كلية الحقوق للعام الدراسي 2020-2021 ، وقد تم استعراض مراحل المراحل القبول واجتياز الاختبار والأعداد المتقدمة .

وقد بلغ عدد المتقدمين للعام الدراسي 2020-2021 م 55226 طالب، وقد بلغ المتقدمون من الثانوية العامة وما يعادلها 39767 طالب والمتقدمين من المؤهلات الجامعية 5432 طالب والمتقدمين من خريجي الحقوق 10027 طالب.

وقد خضع المتقدمين من الطلبة للكثير من الاختبارات التي تضمن التحقق من الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة بالإضافة إلى انه قد تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في اجراء الاختبارات ورصد النتائج بصورة ألية لضمان الشفافية.

وقد بلغ عدد المتقدمين لكشف الهيئة 14075 طالب بينما المستهدف 2806 طالب وقد تقدم من طلبة الثانوية العامة 1150 ومن المؤهلات الجامعية 456 طالب ومن خريجي الحقوق 1200 طالب.

رابط الحصول على نتيحه القبول بكلية الشرطة :

ويمكنك عزيزي الطالب الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة فور إعلانها من خلال الدخول على الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة وتقوم بإدخال البيانات التالية :