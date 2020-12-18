نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة كلية الشرطة 2020 موقع وزارة الداخلية المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت اليوم نتيجة كلية الشرطة 2020 وذلك للدفعة الجديدة والضباط المتخصصين، بعد أن أعلنت عنها وزارة الداخلية في خلال مؤتمر صحفي رسمي بالإضافة للإعلان عن كل الشروط والمعايير، التي تم من خلالها وقوع الاختيار على الدفعة الجديدة.

نتيجة كلية الشرطة 2020

قامت وزارة الداخلية المصرية بتحديد موقع رسمي لكل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وحملة المؤهلات الجامعية وخريجي كليات الحقوق، والذين سبق لهم التقدم لعمل اختبارات الكلية يُمكنهم من خلاله الحصول على النتيجة، وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020 فيما يلي:

الدخول عبر موقع أكاديمية الشرطة.

ستظهر لك صفحة مطلوب بها الرقم القومي الخاص بالمتقدم، ورقم الملف الخاص به، قم بإدخال البيانات المطلوبة واضغط على زر “دخول”.

سيتم إظهار النتيجة الخاصة بالمتقدم على الفور.

وزارة الداخلية نتيجة كلية الشرطة 2020

وأشارت وزارة الداخلية بأنه سيتم التواصل مع كل الطلاب المقبولين بكلية الشرطة 2020، من خلال إرسال رسائل نصية لهم أو الإتصال هاتفياً بهم لإبلاغهم بنتيجة القبول.

المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة كلية الشرطة 2020

وكان المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية اليوم في مقر أكاديمية الشرطة قد استعرض أبرز المراحل التي تتعلق بالقبول واجتياز الاختبارات من قبل المتقدمين، بالإضافة تحديد أعداد المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة والتخصصات الجامعية المسموح لها بالتقدم، وكذلك حملة ليسانس الحقوق.

وقد تبين أن عدد الطلاب الذين تقدموا للإلتحاق بكلية الشرطة لهذا العام وصل إلى 55 ألفاً و226 طالباً، حيث بلغ عدد المتقدمين من حملة الثانوية العامة 39 ألفاً و767 طالباً، وحملة الشهادة الجامعية 5 آلاف و432 طالباً، بينما بلغ عدد المتقدمين من خريجي كليات الحقوق 10 آلاف و027 طالباً.

كما بلغ عدد الطلاب الذين خضعوا لكشف الهيئة 14 ألف و075 متقدماً، وتم مراعاة عامل التمثيل الجغرافي في نتيجة القبول على اعتبار أن كل من تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة، يمثلوا كل طبقات المجتمع.

وتم عرض فيلم مُسجل يستعرض كل التدريبات التي خضع لها المتقدمين خلال مرحلة التأهيل بالكلية، لتوضيح مدى قدرة الوزارة على إعداد رجل شرطة قادر على القيام بمهامه في ظل أي مستجدات أمنية.