لتحسين معيشة عاملات القطاع غير الرسمي .. الإنجيلية توقع بروتوكول تعاون مع "زراعة بنها"

وقعت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بروتوكول تعاون مع كليه الزراعة بمشتهر جامعة بنها، للتعاون المشترك في كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة علميًّا واجتماعيًّا للمجتمع بمحافظة القليوبية.

يأتي هذا التعاون في إطار مشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات في المناطق الريفية والحضرية من العاملات في القطاع غير الرسمي، وذلك استكمالًا لتحقيق بيئة عمل آمنة تتحقق فيها معايير وجودة العمل من أجل حياه أفضل، من خلال خطة مستقبلية للعمل بمحافظة القليوبية.

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كما حضر توقيع بروتكول التعاون كل من أ. د محمود مغربي عراقي، عميد كلية الزراعة جامعة بنها، م. حسن أحمد زايد، وكيل كليه الزراعة بالقليوبية، ومن فريق عمل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أ. رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية، أ. ماجدة رمزي مدير التنمية الريفيه الشاملة، وعدد من السادة الأساتذة ورؤساء الأقسام بكلية الزراعة جامعة بنها.

وانطلقت بمحافظة سوهاج في وقت سابق اليوم الخميس فعاليات البرنامج التدريبي لـ 60 رائدة صحية وريفية للتوعية بمفاهيم وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة.

عقد اللقاء بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة سوهاج، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، والذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالشراكة مع محافظة سوهاج.

وشهد الفعاليات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بحضور الأستاذ نبيل عزت، ممثلًا عن الهيئة القبطية الإنجيلية، والدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، ومحمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بديوان عام المحافظة، وعدد 60 رائدة صحية وريفية.

من ناحية أخرى، أصدر مكتب التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية مناهج آحاد الصوم الأربعيني المقدس، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وصاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريريكية، والأب الدكتور يونان شحاتة مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار رغبة الإيبارشية البطريركية في عمل مناهج موحدة للإيبارشية، حيث تحتوي هذه المناهج على كتاب الخادم، وكذلك كتاب الأنشطة الخاص بالمخدوم، وذلك للمراحل الآتية "حضانة، والمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية".