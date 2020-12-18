نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان قبول دفعة ٢٠٢٠ لكلية الشرطة ورابط معرفة النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة قبول كلية الشرطة لعام ٢٠٢١-٢٠٢٠ ورابط معرفة النتيجة حيث إعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، نتيجة قبول كلية الشرطة وقبول دفعة ٢٠٢٠ الجديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والحاصلين على ليسانس الحقوق وجميع المؤهلات الأخرى.

وكان ذلك خلال مؤتمر صحفى معلن مسبقاً فى حضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، وتم عقد المؤتمر بمبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وتم به عرض تفاصيل عملية القبول ومراحلها وأعداد الطلبة الإجمالى المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة ومعادلتها والحاصلين على ليسانس الحقوق و جميع المؤهلات الأخرى.

حيث كان إجمالى عدد مما تقدموا للإلتحاق بكلية الشرطة لهذا العام (55226) وكان منهم عدد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومعادلاتها (39767) والحاصلين على ليسانس الحقوق (10027) وعدد طلاب المؤهلات الأخرى (5432).

وكان إجمالى ما تم توقع عليهم كشف الهيئة هو (14075) طالب وعدد الطلاب المستهدفة هو (2806) مقسمين كالتالى عدد ١١٥٠ طالب من الثانوية العامة ومعادلاتها – ١٢٠٠ من الحاصلين على ليسانس الحقوق – ٤٥٦ من خريجى الجامعات الأخرى).

وخضع الطلاب المتقدمين لإختبارات عديدة لكى يتم التحقق من كفاءة الطلاب المتقدمين وإنطباق الشروط المطلوبة عليهم لتحمل أعباء الوظيفة والمهام التى ستطلب منهم وتم هذا وفق إستخدام أحدث تكنولوجيا وتم الإستعانة بتطبيقات الحاسب الآلى المتطورة فى إجراء الإختبارات وتقييم الإجابات ورصد نتائجها بطريقة آلية حديثة ومتطورة دون تدخل بشرى.

وتم مراعاة فى القبول المناطق الجغرافية المختلفة للطلاب، لكى يمثلون المقبولين مختلف المناطق والمدن وتحقيق التوازن بين جميع شرائح المجتمع.

وقد قررت أكاديمية الشرطة إعلام الطالب المقبول والذى إجتاز جميع الإختبارات بنجاح عن طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف ومكالمة تليفونية على أرقامهم المدونة بملفات التقديم.

كيف يمكنك معرفة نتيجة كلية الشرطة ٢٠٢٠؟

قامت كلية الشرطة بأنشاء رابط على الإنترنت لتمكين الطلاب المقبولين والمجتازين لإختبارات القبول من خلاله الحصول على نتيجة قبول كلية الشرطة، من خلال رابط رسمي معتمد لعرض النتيجة.

طريقة معرفة النتيجة