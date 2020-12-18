البنك الأهلي المصري | تفاصيل خدمات الأهلي نت.. وطريقة الاشتراك

وفر البنك الأهلي المصري العديد من الخدمات البنكية الإلكترونية للتسهيل على عملائه إمكانية تنفيذ الخدمات بسهولة، حيث يواصل باستمرار عملاء البنك الأهلي المصري تساؤلاتهم عن كيفية انجاز خدماتهم دون الذهاب للفرع، ونظرًا لكثرة الأسئلة على خدمة العملاء، فيتيح البنك الأهلي الخدمة الإلكترونية .
خدمة الأهلي نت الخدمات الآتية:
• شراء شهادات الاستثمار / الأوعية الادخارية / ربط الودائع لأجل.
• استرداد شهادات الاستثمار / الأوعية الادخارية – كسر الودائع لأجل.
• تعديل شهادات الاستثمار / الأوعية الادخارية / الودائع لأجل.
• فتح الحسابات الفرعية للعملاء القائمين .
• تحويل الاموال بين حساباتك المختلفة داخل البنك
• التحويل من حسابك الى حسابات أخرى داخل البنك أو خارجه (بالعملة المحلية)
• سداد مستحقات بطاقات الائتمان.
• إمكانية تنفيذ التحويلات المتكررة والمستقبلية آلياً.
• مراجعة فورية على كافة انواع الحسابات و شهادات الاستثمار و الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.
• الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات و بطاقات الائتمان..
• الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل.
• التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.
• خدمات فوري
• تفعيل وإيقاف وإعادة ضبط جهاز رموز الأمان.
• تفعيل وإيقاف وطلب رقم سري جديد لبطاقات المرتبات.
• تفعيل وإيقاف واصدار بدل فاقد وطلب رقم سري جديد لبطاقات الائتمان.
• إعادة تصفير عدد المحاولات الغير صحيحة للرقم السري Reset Counter لبطاقات المرتبات والائتمان.
• التحويل لأى محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.
• التحويل من حسابك الى حسابات أخرى خارج البنك داخل مصر (بالعملة المحلية) باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN).
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كيفية الإشتراك في خدمة الأهلي نت للإفراد من خارج مصر
• يرجي تحميل نموذج الاشتراك في خدمة الأهلى نت للعملاء من خارج مصر من هنـــــــــــــــــــــا
• وفي حالة رغبتكم في تحديث البيانات يرجى الضغط هنـــــــــــــــــــا
• يرجى استيفاء البيانات المطلوبة بنموذج الاشتراك في الخدمة وخاصة الحقول الإجبارية وكذلك اختيار نوع الخدمة (استعلام فقط – معاملات مالية بين حسابات العميل) ثم التوقيع المصرفي على الطلب وكذلك التوقيع على الشروط و الأحكام الخاصة بالخدمة وكذلك نموذج تحديث البيانات في حالة رغبتكم في تحديث البيانات مع ارفاق صورة سارية الصلاحية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وارسالهم بالبريد الى الفرع الخاص به.
• سيقوم الفرع بإرسال كود المستخدم الخاص بك وهو الرقم المكون من 8 أرقام User ID على بريدك الإلكتروني وكذلك خطوات تفعيل الخدمة.
• يتم ارسال الكود الخاص بتسجيل المرور
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