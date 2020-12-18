لو عندك بيت.. تفاصيل قرض بنك القاهرة بضمان العقار

ينشر دوت الخليج كافة التفاصيل التى تريدون معرفتها عن قرض بنك القاهرة بضمان العقار حيث يهتم عملاء بنك القاهرة بمعرفة كافة أنواع القروض التى يقدمها المصرف لاختيار المناسب منها.

شروط قرض بنك القاهرة بضمان العقار

• أن يكون الشخص المقترض على دراية بالحد الأدنى والأقصى للقرض الذي يرغب في الحصول عليه من البنك الحد الأدنى الخاص بالقرض هو 5000 جنيه والحد الأقصى 700 ألف جنيه.

• الحد الأقصى للقرض يمكن الحصول عليه ولكن بضمان الحصول على المكافأة الخاصة بنهاية الخدمة وقد يصل إلى مليون و500 ألف جنية مصري.

• يتم تسديد القرض على فترات، والحد الأدنى هو عام واحد.

• الحد الأقصى لتسديد قرض بضمان عقار من بنك القاهرة يصل إلى 10 أعوام.

• أن يكون الحد الأدنى الخاص بمرتب الشخص المقترض 1000 جنيه.

• أن يكون لدى الشخص المقترض حساب بنكي جاري.

• أن يكون على دراية بأنه لا توجد أي مصروفات خاصة بالاستعلامات الائتمانية.

اقرأ أيضًا..بنك القاهرة يوفر شهادات ادخار بفائدة مرتفعة.. اعرف التفاصيل



الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك القاهرة

• تقديم خطاب يطلق عليه خطاب مقتنيات، وتتمثل في جهة العمل الخاصة به والدخل الشهري وتاريخ التعيين الخاص به في العمل.

• تقديم تعهد من جهة العمل الخاصة بالشخص المقترض بإمكانية سداد المستحقات الخاصة بالقرض عن الشخص المقترض.

• تقديم التعهد من جهة العمل بإرسال الراتب الشهري الخاص بالشخص المقترض في حالة عدم القدرة على تسديد مستحقات البنك الخاصة بالقرض بضمان العقار.

• تقديم صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالشخص المقترض وتكون سارية المدة.

• أن يقوم الشخص المقترض بتقديم فاتورة كهرباء والحد الأدنى لها 10 جنيه، وأن لا تكون قد مضى عليها 3 أشهر كحد أقصى.

