بنك الإسكندرية يحتل المرتبة الرابعة في تقديم القروض

احتل بنك الإسكندرية المرتبة الرابعة في تقديم القروض بناءً على عدد العملاء الذين يرغبون الحصول على القروض الشخصية، وازداد التساؤل على القروض الشخصية من بنك الإسكندرية لذلك يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل الشخصية عن القرض الشخصي.
القرض الشخصي من بنك الإسكندرية
• أقل فائدة سنوية والتي تصل إلى 15%
• أطول فترة سداد للقرض والتي تصل إلى 8سنوات كحد أقصى.
• الحد الأدنى لقيمة القرض تصل إلى 5000 جنيه و الحد الأقصى يصل إلى مليون جنيه.
• يتم سداد الأقساط الشهرية من خلال التحويل المباشر من راتب العميل بشرط أن يكون الحد الأدنى للراتب 1000 جنيه في حال كان العميل من سكان القاهرة الكبري، 700 جنيه في حال كان من سكان الأقاليم، وبالنسبة لشركات القطاع الخاص يشترط أن تكون الشركة موجودة.
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