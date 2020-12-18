يوضح دوت الخليج نشرة أخبار الاتصالات اليوم الجمعة 18- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات. آخر أخبار المصرية للاتصالات

يشكو الكثير من مشتركي الانترنت لاسيما عملاء المصرية للاتصالات WE باعتبارها أولي الشركات الرائدة في عالم الاتصالات المصري من سرقة الرقم السري لـ "الراوتر"، ويرغبون معرفة تغيير الرقم السري، لذا تواصل دوت الخليج مع خدمة عملاء المصرية للكشف عن طريقة تغيير الرقم السري للراوتر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم االجمعة18 -12 -2020 أورنج / المصرية للاتصالات / فودافون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.