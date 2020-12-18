دوت الخليج يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الجمعة 18 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار البنوك اليوم الجمعة 18- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار البنك الأهلي المصري

وفر البنك الأهلي المصري العديد من الخدمات البنكية الإلكترونية للتسهيل على عملائه إمكانية تنفيذ الخدمات بسهولة، حيث يواصل باستمرار عملاء البنك الأهلي المصري تساؤلاتهم عن كيفية انجاز خدماتهم دون الذهاب للفرع، ونظرًا لكثرة الأسئلة على خدمة العملاء، فيتيح البنك الأهلي الخدمة الإلكترونية.



لو عندك بيت.. تفاصيل قرض بنك القاهرة بضمان العقار

آخر أخبار بنك الإسكندرية

احتل بنك الإسكندرية المرتبة الرابعة في تقديم القروض بناءً على عدد العملاء الذين يرغبون الحصول على القروض الشخصية، وازداد التساؤل على القروض الشخصية من بنك الإسكندرية لذلك يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل الشخصية عن القرض الشخصي.



ويجدر الإشارة إلى أن باستمرار يتابع دوت الخليج كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.

