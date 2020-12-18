3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد الأسمرات 3 اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد عبد العال محافظ القاهرة مسجد "الأسمرات 3"، اليوم الجمعة، الموافق 18 ديسمبر 2020، بحضور ومشاركة وزيرى التنمية المحلية والشباب والرياضة.





وأوضح بيان سابق للأوقاف، أن الدكتور رمضان عفيفى مدير عام الإرشاد بديوان عام وزارة الأوقاف سيؤدى خطبة الجمعة بالمسجد، ويتناول موضوع الخطبة: "الوقاية خير من العلاج" للتأكيد على أهمية الوقاية بصفة عامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة كورونا بصفة خاصة.

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