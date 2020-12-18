فيديو : واعظات الأوقاف .. رائدات التنوير الدينى

جدة - نرمين السيد - وأبرز الفيديو، إشادة الدكتور محمد مختار جمعة بواعظات الأوقاف، إذ قال إن الوزارة لديها كفاءات وطنية مشرفة من الواعظات، وأنهن سحيدثن نقلة نوعية فى الدعوة النسائية فى العصر الحديث.

وأوضح الوزير، أن الواعظات أثبتن نجاحا كبيرا ومبهرا فى كل ما كلفن به من مهام دعوية ومجتمعية.





وعرضت الوزارة أبرز جهورد الواعظات خلال الفترة الماضية من خلال مشاركتهن فى مبادرات اجتماعية وقوافل دعوية ومؤتمرات عدة داخل مصر وخارجها.

