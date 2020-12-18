بالأسماء .. الأوقاف تفتتح اليوم 45 مسجدا فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - والمساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة هى: يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله. فىس ياق متصل، يتناول موضوع خطبة الجمعة اليوم: "الوقاية خير من العلاج" للتأكيد على أهمية الوقاية بصفة عامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة كورونا بصفة خاصة.

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