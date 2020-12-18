التعليم : 96 % نسبة الحضور فى اليوم الثالث للامتحان التدريبى لأولى ثانوى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى أن نسبة الحضور فى اليوم الثالث للامتحان التدريبى لطلاب الصف الأول الثانوى فى مادتى الرياضيات واللغة الثانية، بلغت 96 %، بإجمالى عدد طلاب 653 ألفا.





وقال الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) مساء اليوم - إن 569 ألفا و342 طالبا أدوا الامتحان فى الرياضيات و57 ألفا و792 طالبا أدوا امتحان الرياضيات باللغة الانجليزية و ألف و876 طالبا أدوا امتحان الرياضيات باللغة الفرنسية. وأضاف الوزير أنه بالنسبة لامتحان اللغة الثانية فقد أدى 478 ألفا و658 طالبا الامتحان فى اللغة الفرنسية وألف و897 طالبا أدوا الامتحان فى اللغة الانجليزية و102 ألف و195 طالبا أدوا الامتحان فى اللغة الالمانية، و40 ألفا و809 طلاب أدوا الامتحان فى اللغة الإيطالية و5 آلاف و132 طالبا فى اللغة الاسبانية و83 طالبا فى اللغة الصينية. وأشار الوزير إلى أن مجموع الامتحانات التى جرى تسليمها بنجاح بلغ مليونا و257 ألفا و874 امتحانا الكترونيا، رغم تعليق الدراسة فى بعض المحافظات لسوء الاحوال الجوية.

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