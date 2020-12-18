أخبار مصرية

أمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه.

- فرص أمطار خفيفة (40%) على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا