“رسمياً” تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% في جميع المصالح الحكومية بهذه المحافظات بدءً من 20 ديسمبر

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محمد سياف - ابو ظبي - فى وقت سابق صدرت توجيهات لجميع المحافظين بـ تخفيض أعداد الموظفين بسبب أزمة كورونا، وبالنسبة التي يراها كل محافظ، وأصبحت السلطة كاملة للمحافظين في هذا الشأن، حيث أصدر السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بمنح المحافظين سلطة التعامل مع الأزمات كتعطيل الدراسة بسبب حالة الطقس أو كورونا أو لأي سبب آخر، وكذلك الأمر بشأن تخفيض أعداد العاملين بالدولة منعاً للتزاحم.

“رسمياً” تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% في جميع المصالح الحكومية

واليوم اتخذت محافظة الجيزة مجموعة من القرارات الجديدة، والخاصة بتخفيض أعداد العمالة داخل المحافظة، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن الأربعاء الماضي.

حيث أعلنت محافظة الجيزة تخفيض أعداد الموظفين بنسبة 50% وذلك بالتناوب بين العاملين في الجهات الحكومية، مع استثناء العاملين في الإدارات الميدانية مثل الإدارات الهندسية والإشغالات، والمواقف والساحات والأمن والنظافة، على أن يتم تنفيذ هذا القرار يوم الأحد القادم 20 ديسمبر الجاري.

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وكانت محافظة القاهرة أعلنت قراراً مماثلاً هي الأخرى بتخفيض العمالة بنسبة 50%، وبالتبادل بين العاملين في الجهة الحكومية، ووفق رؤية رئيس كل جهة إدارية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء، والذي يأتي ضمن الإجراءات الإحترازية تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا، أما محافظ المنوفية فأصدر قراراً في وقت سابق بتخفيض أعداد الموظفين بنسبة 25%، كما أن القاهرة والجيزة من أعلى المحافظات من ناحية أعداد المصابين بفيروس كورونا.