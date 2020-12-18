نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، نرصد أبرزها في التقرير التالي : متنمر بتاع سلاح .. تحقيقات النيابة تكشف اعترافات طفل المرور برلمانية تطالب بإقامة حملات للتوعية بمخاطر تعذيب الأطفال الكويت: القمة الخليجية المقبلة فرصة لدراسة أوضاع مجلس التعاون دعاء الفرج العاجل .. أدعية وأذكار من الكتاب والسنة اختراق بيانات مخزون الأسلحة النووية بالولايات المتحدة أفضل الأدعية التي تقال يوم الجمعة على مسئولية مدحت شلبي: وليد العطار يرأس اللجنة الثلاثية لـ اتحاد الكرة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-12-2020 والقنوات الناقلة وزير الموارد المائية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مصلحة الري عبدالله المغازي: السيسي يمتلك أيدلوجية ثابتة في التعامل مع الجماعات الإرهابية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. تحقيقات النيابة تكشف اعترافات طفل المرور..اختراق بيانات مخزون الأسلحة النووية بالولايات المتحدة..عبدالله المغازي: السيسي يمتلك أيدلوجية ثابتة في التعامل مع الجماعات الإرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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