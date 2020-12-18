الصحف تبرز اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربي الرقمية في 2021

أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة عددا من الموضوعات أهمها اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربي الرقمية في 2021 ، وموضوع "تحديث أنظمة الري في خمسة ملايين فدان"، و"توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شكر للإمارات على هدية اللقاحات "، وموضوع "رقمنة المستشفيات الجامعية وتطوير 1600 مكتب بريد"، و"رسالة الرئيس السيسي التي تمنى فيها التعافي والشفاء للرئيس الفرنسي من إصابته بكورونا".

وتناولت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان " العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربي الرقمية في 2021 " إعلان عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021؛ لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام ايكولوجي يضم شراكة راسخة بين كافة أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطني الأكبر "مصر الرقمية"؛ مشيدا بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية والاختيار المتميز للرياض عام 2020.

وتسلمت مصر رئاسة اجتماع الدورة الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتحت عنوان "تحديث أنظمة الري في خمسة ملايين فدان" ، قالت "الأهرام" إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أكد، خلال اجتماع اليوم، على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تغيير وجه مصر في مجال الزراعة وتوفير المواد الغذائية بوجه عام، ويأتى ذلك من خلال عدة مشروعات مهمة تم عرضها بصورة مبدئية على رئيس الجمهورية، سواء مشروع تبطين وتأهيل الترع، الذي ستبدأ فيه الحكومة استكمال تبطين الـ 20 ألف كيلو ترع.

وقال رئيس الوزراء، انه يتم حاليا العمل في 7 آلاف كم، أو من خلال التوسع في مشروع التحول للري الحديث، وإضافة 4 ملايين فدان أخرى، بخلاف المليون فدان التي يتم العمل بها.مشيرا إلى أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لهذين المشروعين، موجها الوزراء المعنيين بإعداد خطة متكاملة وبرامج زمنية محددة للتنفيذ.

أما صحيفة "الأخبار" فأبرزت تحت عنوان "السيسي يوجه رسالة شكر للإمارات على هدية لقاحات كورونا" رسالة الشكر التي نقلتها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والشعب المصري، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبًا، على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية بدعم من شركة «G42» الإماراتية للرعاية الصحية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وقالت هالة زايد إنَّ الجانبين تناولا خلال اللقاء الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، حيث استعرضت وزيرة الصحة التجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة فور تحذير منظمة الصحة العالمية، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر والتي ساهمت في تحقيق التوازن بين الحفاظ على أرواح وصحة المواطنين وسير عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد.

ونشرت "الأخبار " تحت عنوان "الحكومة": التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين".. تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتيسير على تقديم الخدمات للمواطنين خاصة الإلكترونية توفيرا للوقت والجهد، ومنعا للتعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية المشروعات التى تعمل عليها وزارة الاتصالات حاليا، سواء فى ملف التحول الرقمى، أو تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى ملف تطوير الخدمات التى يقدمها البريد المصرى بوجه عام، بما فيها خدمات الشهر العقارى.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.

واستعرض وزير الاتصالات موقف رفع كفاءة منافذ البريد، موضحا أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة ٧٨١ مكتبا بنهاية العام الجاري، وأن إجمالي عدد المكاتب المطورة بلغ ١٦٠٠ مكتب، ويتم تقديم خدمات الشهر العقاري من ٩٥ مكتبا، فيما تُقدم خدمات مصر الرقمية عبر١٥٠ مكتبا.

من جانبها ، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان الرئيس يتمنى التعافي والشفاء للرئيس الفرنسي.. أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمنى الشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، والذي أصيب يوم الخميس بفيرس كورونا، مؤكدًا مساندة مصر لجهود فرنسا من أجل الحد من انتشار الفيروس.

وقال «السيسي» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا،وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، واؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء، حفظ الله جميع شعوب العالم».

وخلال الساعات الماضية كشفت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إصابة الرئيس ماكرون بفيروس كورونا، وأعلنت أن ماكرون يعتزم الدعوة إلى استفتاء عام لجعل مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة بندا دستوريا، في مبادرة يرجح ألا تبصر النور بسبب رفضها من المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان.

وتحت عنوان "95.6 مليار جنيه لإنجاز 416 مشروعا في الطاقة المتجددة" ، ذكرت "الجمهورية " أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت تقريرًا حول مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك ضمن سلسلة التقارير التي أصدرتها الوزارة عن حصاد مرحلة البناء للعامين الماضيين (18 /2019 -19 /2020).

وأشارت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 416 مشروعا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 95.6 مليار جنيه، منها 194 مشروعًا بنهاية العام المالي (19 /2020)، بتكلفة 33.6 مليار جنيه.

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال (18 /2019- 19/ 2020)، لفتت السعيد إلى تصدر محافظة القاهرة من حيث عدد المشروعات، بنحو 60 مشروعًا، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، تليها محافظة أسوان، بـ 36 مشروعًا، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وأسيوط بـ23 مشروعًا، بتكلفة 9.2 مليار جنيه، ومحافظة البحر الأحمر بـ 22 مشروعًا، بتكلفة 9.1 مليار جنيه.

وأوضحت السعيد أن الصعيد والمحافظات الحدودية استحوذت على 37% من عدد المشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 33.8 مليار جنيه، موضحة أنه تم تنفيذ 118 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة بلغت نحو 19 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 35 مشروع بالمحافظات الحدودية بتكلفة بلغت 14.8 مليار جنيه.