انت الان تتابع تفاصيل خبر أعداد مصابي ووفيات كورونا في مصر تأخذ منحنى تصاعدي جديد والإجمالي يقترب من 124 ألف حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقريرها عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس، 17 ديسمبر الجاري، ولوحظ في التقارير اليومية التي تنشرها وزارة الصحة استمرار زيادة الإصابات والوفيات، وسط تحذيرات حكومية من تزايد الأعداد خلال الفترة القادمة، وتحذيرات من التجمعات وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم

وأعلنت الصحة في آخر تقرير لها عن خروج 200 متعافي جديد من فيروس كورونا، بعد شفائهم بشكل كامل وتلقيهم العناية الطبية اللازمة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبهذا يرتفع إجمالي أعداد المتعافيين من كورونا حتى الآن إلى 105919 حالة.

كما أعلن متحدث الصحة الدكتور أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 548 حالة جديدة، وثبت إيجابية هذه الحالات وفق التحاليل الطبية، كما تم رصد جميع الحالات المصابة عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، وبهذا يرتفع إجنالي أعداد المصابين بالفيروس التاجي كورونا إلى 123701 حالة ومن ضمنهم 105919 حالة والتي تم الإعلان عن شفائها.

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وأضاف متحدث وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أنه تم تسجيل 25 حالة وفاه جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 7015 حالة وفاة، كما تتخذ الصحة جميع الإجراءات اللازمة تجاه فيروس كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى.

