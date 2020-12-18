صور.. كامل الوزير: المونوريل يخفض التلوث البيئى ويخفف الاختناقات المرورية

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لمتابع مشروع قطاع مونوريل السادس من أكتوبر الذى يبلغ طوله 42 كم وعدد محطاته 12 محطة، ويمتد من محطة المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر وحتى محطة وادى النيل بالمهندسين.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائى، بما يساهم فى تعظيم منظومة النقل الجماعى فى مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.

وتابع وزير النقل أعمال تنفيذ خوازيق وأعمدة المسار والمحطات، والورشة الخاصة بقطاع مونوريل 6 أكتوبر، ووجه بأن يكون العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمتفق عليه وإرسال تقارير أسبوعية له عن تقدم الأعمال، وأن يتم تنفيذ كل مراحل المشروع بالتوازى مع الأعمال المدنية الجارى تنفيذها على أرض الواقع من حيث تنفيذ تصميمات أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة والتى تقوم بها شركة بومباردييه.

وأكد وزير النقل أن مشروع المونوريل بقطاعيه "العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر" يبلغ طوله 98.5 كم بـ34 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف يضم شركات "بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب" وأن المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا فى وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.

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