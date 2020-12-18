فيديو- بالعربية أحلى.. طلائع الشباب يحتفلون باليوم العالمى للغة العربية

جدة - نرمين السيد - تحتفل وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للطلائع اليوم الجمعة، باليوم العالمى للغة العربية تحت شعار "بالعربية أحلى"، ومن خلال إلقاء كلمات مجموعة من الطلائع معبرة عن جمال وفصاحة اللغة العربية.





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