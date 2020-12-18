يمر بـ12 محطة.. وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ مونوريل السادس من أكتوبر

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية لمشروع قطاع مونوريل السادس من أكتوبر الذي يبلغ طوله 42 كم وعدد محطاته 12 محطة، ويمتد من محطة المنطقة الصناعية ب ٦ أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالمهندسين.

وتفقد الوزير، أعمال تنفيذ خوازيق واعمدة المسار والمحطات والورشة الخاصة بقطاع مونوريل 6 أكتوبر، ووجه بان يكون العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد والمتفق عليه وان يتم موافاته بتقارير أسبوعية عن تقدم الأعمال، وتنفيذ مراحل المشروع بالتوازي مع الأعمال الجاري تنفيذها على ارض الواقع.

وأكد وزير النقل أن مشروع المونوريل بقطاعيه مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ طوله 98.5كم بعدد34 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب)، موضحا أن المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلًا من استخدام السيارات الخاصة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.