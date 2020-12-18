مباريات اليوم في الدوري المصري

تستمر اليوم منافسات الجولة اثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بثلاث مواجهات تنطلق الساعة الثانية والنصف ظهرا، وتنتهي في التاسعة والنصف مساءا مباريات اليوم الجمعة يتواجه اليوم المهزومان، فريق مصر المقاصة الخاسر من الأهلي بالجولة الماضية، وفريق إنبي الخاسر من أسوان، بينما يتواجه كل من الاتحاد السكندري القادم بنشوة الانتصار على بيراميدز، وسموحة القادم من تعادل مع غزل المحلة، في ديربي عروس البحر المتوسط. اقرأ أيضا: جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

جدول مباريات اليوم مصر المقاصة إنبي 2:30 ظهرا

الاتحاد السكندري سموحة 5:00 مساءا

غزل المحلة الأهلي 7:30 مساءا



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