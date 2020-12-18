ضمن حياة كريمة.. الصحة تطلق 5 قوافل طبية بـ5 محافظات

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الصحة والسكان 5 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" يومى 19 و20 ديسمبر للكشف والعلاج مجانا فى بعض التخصصات الطبية بمحافظات "القليوبية، كفر الشيخ، الإسكندرية، سوهاج، الفيوم".





وأوضح بيان وزارة الصحة أن القوافل ستشمل مناطق "شبرا شهاب التابعة لمركز القناطر بمحافظة القليوبية، وقرية المجد التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وأبيس 8 التابعة لمركز وسط بمحافظة الإسكندرية، والغريزات التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، والبيضة بمحافظة الفيوم".

وأوضحت "الصحة" أن القوافل الطبية لمبادرة "حياة كريمة" صيدلية بها كل أنواع الأدوية.

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