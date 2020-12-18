فى يومها العالمى.. العربية يتحدث بها 400 مليون شخص وتحتل المرتبة الرابعة

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للغة العربية

أقرت الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر من كل عام، يوما عالميا للغة العربية، لأنه اليوم الذى تم فيه إدخال اللغة العربية إلى لغات الأمم المتحدة المعتمدة فى الجمعية العامة ولجانها الرئيسية عام 1973 خلال انعقاد الجلسة العامة رقم (2206).

وذكرت العربية نت خلال تقرير لها تحت عنوان: "عدد المتكلمين باللغة العربية فى العالم وترتيبها بين اللغات"، أن الأمم المتحدة أصدرت قرارها بإدخال العربية إلى اللغات بالإشادة بتاريخ اللغة ودورها فى الحضارة الإنسانية: "إن الجمعية العامة، تدرك ما للغة العربية من دور هام، فى حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته".

وأوضح التقرير، أن اللغة العربية تعد من أغزر لغات العالم، بالمفردات، ويعتبر دارسو اللغات، أن ما كتب فى اللغة العربية، عن اللغة العربية، يبلغ حجمه أضعاف ما كتب فى أى لغة أخرى، نظراً لمكانة العربية النابعة أصلا، من كونها لغة القرآن الكريم، كتاب المسلمين الذى كان له الدور الأول والفعلى، بالعمل على حفظ اللغة ونشرها، ثم تحولها بالتدريج، عبر لغويين ونحويين ومصنفين، إلى لغة عالمية، ما بين القرنين الثانى والسابع الهجريين.

عدد متكلمى اللغة العربية فى العالم

يبلغ عدد المتكلمين باللغة العربية أكثر من 400 مليون شخص، بحسب إحصائية للأمم المتحدة تعود إلى العام 2019، وتعدّها المنظومة الدولية، رسمياً، كركن من أركان التنوع الثقافى للبشرية، وإحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما حول العالم، كما تحتل العربية المركز الرابع، على مستوى العالم، من حيث الانتشار، بعد اللغات الإنجليزية، والصينية، والهندية.

وتعد العربية لغة شعر وأدب، تركت إرثا أدبيا ثريا، لا يزال يترجم إلى لغات العالم الحية والرائدة، وأصبح كبار شعراء العربية، معروفين للدارس الغربى، كالمتنبى وأبى نواس والمعرّى وأبى تمام، وصولا إلى الأدب العربى الحديث والمعاصر الذى اقتحم العالمية، وصار معروفا بعدد من أبرز لغات العالم.

وأشار التقرير، إلى أن العربية تمتعت بنظر مختلف النخب الثقافية فى العالم، خاصة بعدما صارت جسراً لنقل الفلسفات والعلوم اليونانية والرومانية، إلى أوروبا، فى عصر النهضة، بحسب تأكيد الأمم المتحدة التى تصف العربية بأنها أبدعت بمختلف أشكالها وأساليبها، الشفهية منها والمكتوبة، الفصيح والعامى، وبمختلف الفنون كالشعر والنثر الذى يقف على رأسه، التصنيف بالعربية الذى كان، لقرون مضت، ميدان صراع بين دول وكيانات وأفراد، للحصول على نسخه الأصلية التى عادة ما يتم اكتشافها، فى عواصم الغرب الكبرى، كبرلين وباريس ومدريد، فضلا من تركيا التى أدى احتلالها لمعظم العالم العربي، إلى إحداث أشد الضرر بالعربية، مما أدى لهبوط مستواها الجمالى والفنى وضمور حركة التأليف بها، خاصة بعد مسعى العثمانيين إلى ما عرف بالتتريك وإحلال التركية محل العربية.

الفصحى والعامية

تبرز قضية التحدث بالعامية، على حساب العربية الفصحى، فى احتفالية هذا العام باليوم العالمى للغة العربية، فبحسب الأمم المتحدة، فإن موضوع الاحتفالية سيناول حلول لغات عالمية، مكان اللغة العربية، سواء فى التواصل اليومي، أو الدراسة الأكاديمية، مع إشارتها إلى ما وصفته بـ "تناقص" استخدام العربية الفُصحى، مقابل توسع أكبر باستعمال اللهجات المحلّية، فأصبحت هناك "حاجة ملحة لصون اللغة العربية الفصحى من خلال جعلها متوافقة مع متطلبات المشهد اللغوى المتغير اليوم".

وفى بادرة عدّها لغويون وباحثون، من أهم المؤسسات المعاصرة بحفظ ونشر وتطوير العربية، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تأسيس مجمع الملك سلمان العالمى للغة العربية، للمحافظة على العربية ودعمها نطقا وكتابة، وتيسير تعليمها داخل المملكة وخارجها، والعمل على نشرها واستعمالها فى المجالات كافة، وإحياء تراث العربية، تحقيقا ونشرا.

وبحسب القانون الناظم لعمل مجمع الملك سلمان العالمى للغة العربية، فإنه سيقوم على نشر وإصدار معاجم لغوية، وتحديث المصطلحات، والإسهام فى حركة الترجمة من وإلى العربية، وتوظيف الذكاء الاصطناعى فى خدمة تطوير وتعليم ونشر العربية، وكذلك إنشاء مراكز داخل وخارج المملكة، للمساهمة فى تعليم العربية، فضلا من أمور أخرى عديدة.

ويهدف مجمع الملك سلمان العالمى للغة العربية، لأن يكون المرجع العالمى الأول فى اللغة العربية وآدابها وتطبيقاتها، خاصة أنه سينبثق عنه مركز بحثى متخصص ومرصد دولى للغة العربية.

وتعقد منظمة اليونسكو، فى هذا السياق، اجتماعا افتراضيا بمناسبة اليوم العالمى للعربية، مع أكاديميين وخبراء فى هذا المجال، لمناقشة دور أكاديميات اللغة وأهميتها بصون اللغة العربية، من أجل إحياء استخدام اللغة العربية الفصحى.

مصر تطلق مبادرة اتكلم عربى

كما أطلقت مصر رسميا مبادرة "اتكلم عربى"، والتى تأتى فى إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعى الثقافى والقومى بين أبناء الشعب المصرى وخاصة المقيمين بالخارج، وإيمانا بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومى، لتتيح المبادرة الفرصة للشباب المصرى بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التى تواجهها.

وقالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، إنه تم عرض مبادرة "اتكلم عربى" على الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى رحب بالمبادرة.