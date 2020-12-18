إغلاق طريق مصر السويس الصحراوى بسبب وجود شبورة كثيفة منعا للحوادث

أغلقت الادارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريق السويس من مناطق الكيلو 109 اتجاه القاهرة، والكيلو 54 اتجاه السويس بسبب وجود شبورة مائية كثيفة، منعا لوقوع أى حوادث مرورية، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.
تلقت غرفة الإدارة العامة للمرور، إخطارا من الخدمات الأمنية بطريق مصر _ السويس الصحراوي، مفاده وجود شبورة كثيفة، وعلى الفور تم إغلاق الطريق لحين انقشاع الشبورة.
وتناشد الادارة العامة للمرور قائدى السيارات، بتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم..
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