بمشاركة وزيرين.. انطلاق مسيرة إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة بالأهرامات

جدة - نرمين السيد - ويقود مايكل حداد سفير النوايا الحسنة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، المسيرة مع مجموعة من الرياضيين المصريين، بهدف اتخاذ تدابير لتعزيز إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

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