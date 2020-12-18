وزيرة التضامن من الأهرامات: وراء كل إعاقة طاقة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة، على هامش إطلاق مسيرة مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة بالأهرامات، أن الهرم رمز التحدى، وأن ذوى الإعاقة مثل الأهرامات، مؤكدة أن المسيرة رسالة إلى العالم لتصل إلى قلب كل إنسان يؤمن بحقوق ذوى الإعاقة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن وراء كل إعاقة طاقة، وهذا ما تؤمن به الدولة، لذا يجب أن نغير الصورة الذهنية لدى الأفراد بأن ذوى الإعاقة غير قادرين، كما نؤمن بأن الإعاقة ليست مرض بل ثروة بشرية واقتصادية.

وأكدت الوزيرة، أن الإعاقة الحقيقية فى الإحباط والجهل والفقر، مشيرة إلى أن الدولة تؤمن بحقوق وأحلام ذوى الإعاقة.