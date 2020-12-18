وزير الشباب: القيادة السياسية مهتمة بإيصال ذوى الهمم لأعلى المستويات

جدة - نرمين السيد - وأضاف صبحى، على هامش إطلاق مسيرة مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة بالأهرامات، أن هذا الحدث الكبير يرعاه الرئيس، متابعا: "نستضيف اليوم مايكل حداد، آلة بشرية استعانت بالتكنولوجيا فى الظاهر لكن استعانت بالإرادة فى الحقيقة"، مؤكدا على أن القيادة السياسية مهتمة بإيصال ذوى الهمم لأعلى المستويات.

وأضاف وزير الرياضة، أن الأهرامات هى أفضل مكان فى الدنيا لإطلاق هذا الحدث، معربا عن سعادته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وأكد الوزير، إن الدولة المصرية حرصت على مواجهة فيروس كورونا وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية.

ويقود مايكل حداد سفير النوايا الحسنة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، المسيرة مع مجموعة من الرياضيين المصريين، بهدف اتخاذ تدابير لتعزيز إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.