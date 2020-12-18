بدء تلقى الطعون على مرشحى محاكاة الحياة السياسية ببرلمان الشباب إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، عن بدء تلقى الطعون إلكترونيا على مرشحى أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية لبرلمان الشباب 2020 -2021 "نموذج محاكاة مجلس النواب" تحت شعار "كن قياديا.. كن مؤثرا".





وحددت اللجنة العليا برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن بدء عملية تلقى الطعون على المرشحين يومى الجمعة والسبت 18-19 ديسمبر 2020، الرد على الطعون يوم الاحد الموافق 20ديسمبر 2020.

وللتعرف على كيفية إجراء الطعون إلكترونيا، أوضحت بيان للوزارة اليوم ضرورة الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بها واختيار اللغة العربية ثم خدمات شبابية ثم الانتخابات الإلكترونية ثم انتخابات برلمان الشباب ثم قوائم المرشحين والطعون ثم اختيار المحافظة ونوع الترشح "فردى أو قائمة".



وأوضح البيان أنه بالنسبة لمرشحى الفردى يتم اختيار اسم الإدارة الفرعية ويوجد بها بيان للمرشحين وأمام كل مرشح الرمز الخاص به وصورته الشخصية، ثم اختيار خانة إرسال الطعن، ثم تسجيل البيانات كاملة مدعمة بالمستندات المطلوبة حتى يكتمل الطعن.

وبالنسبة للقائمة يتم اختيار اسم المحافظة واسم القائمة والتى يوجد بها اختياريين هما:

- طعن على القائمة.

- طعن على المرشحين بالقائمة إذ يوجد بيان بأسماء المرشحين ورمز القائمة وصورهم الشخصية وخانة إرسال الطعن.

ووجهت وزارة الشباب والرياضة فى بيانها بالتأكد من تسجيل كل البيانات المطلوبة مدعمة بالمستندات حتى يكون الطعن سليما تماما.

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