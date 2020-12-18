لنقل 7300 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 68 رحلة جوية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الجمعة، نحو 68 رحلة جوية، لنقل نحو 7300 راكب إلى وجهات داخلية ودولية، فضلا عن رحلات الشحن الجوي التي تسيرها إلى عواصم ومدن العالم.

وتشغل مصر للطيران، رحلاتها اليوم، إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، عمان، كازابلانكا، تونس، لارناكا، دوالا، لندن، باريس، ميلانو، چنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، روما، نيويورك ، أثينا، چوبا، برلين، فرانكفورت ، ڤيينا، بودابست، البحرين، نيروبي، أديس أبابا، أربيل و 10 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7300 راكب.