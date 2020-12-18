نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استعلم عن منح العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي manpower.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة منح العمالة الغير منتظمة المقدمة من قبل الحكومة المصرية لأصحاب الأعمال الحرة والغير منتظمة، نظراً لما تعرضت له البلاد من ظروف اقتصادية خلال الفترة الماضية، حيث توقفت العديد من الأعمال والتجارة، وتضرر العديد من أصحاب الأشغال الحرة بسبب المشكلة الصحية المستجدة، لذلك قامت الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة قدرها 500 جنيه لأصحاب الأعمال غير المنتظمة والمتضررين، وقد أعلنت الحكومة المصرية عن بعض الشروط الواجبة للحصول على منح العمالة الغير منتظمة، وقد ازدادت عمليات البحث حول موعد صرف منحة العمالة المتضررة وكيفية الاستعلام عنها، حيث ينتظرها العديد من المواطنين.

خطوات الاستعلام عن منح العمالة الغير منتظمة

تتعدد التساؤلات بين المواطنين عن كيفية التسجيل في منح العمالة الغير منتظمة وكيفية الاستعلام عن مواعيد صرف منحة العمالة غير منتظمة سنعرض لكم تلك الخطوات خلال السطور التالية:

أولاً: يتوجه المواطن مباشرة إلى موقع القوى العاملة المصرية

بعد ذلك يقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة من الرقم القومي والاسم وعلى المواطن التأكد من أنهم مطابقين لبيانات البطاقة الشخصية

بعد الانتهاء من كتابة البيانات يضغط على كلمة استعلام.

ستظهر صفحة جديدة بها نتيجة المستعان سواء مستحق المنحة أم لا، وأيضاً موعد صرف منح العمالة الغير منتظمة القادمة.

منحة العمالة الغير منتظمة manpower.gov.eg

نظراً الإقبال الشديد على عملية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، قامت الحكومة المصرية بتخصيص موقع وزارة القوى العاملة المصرية للاستعلام عن أوقات صرف منح العمالة غير المنتظمة ، والتسجيل في منحة العمالة وغيرها من الأمور المتعلقة بالأمر، وذلك تيسيراً وتسهيلا على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام الناتج عن التقديم المباشر في مقر الوزارة.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

قامت وزارة القوى العاملة المصرية بوضع شروط استحقاق صرف منح العمالة الغير منتظمة وهي: