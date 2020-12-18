للمرة الأولى.. عقد امتحانات تجريبة لطلاب الثانوية الأزهرية شعبة العلوم الإسلامية

قرر الأزهر الشريف، عقد امتحانات تجريبية للشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية، للمرة الأولى منذ إنشاء الشعبة. ونص جدول الامتحان التجريبي لطلاب الشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية، على بدء الامتحانات في الـ 23 من يناير المقبل. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام بالمعاهد الأزهرية، في الثاني من يناير المقبل للصفين الرابع والخامس.

ومن جانبه، قال الشيخ صالح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن المناطق أنهت الاستعداد لامتحانات نصف العام، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عباس لــ دوت الخليج، أنه تم تخفيض عدد الطلاب بلجان صفوف النقل والشهادات إلى 12 فقط، حفاظا على التباعد الاجتماعي

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