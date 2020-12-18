برلمانيون : يجب تطبيق الغرامات فوريًا على المخالفين لقرارات لجنة إدارة كورونا

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وطالب النواب جميع رؤساء الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية بتفعيل ارتداء جميع الاعضاء للكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى اضافة الى استمرار عمليات التعقيم والتطهير بها عدم التهاون فى مواجهة فيروس كور

عدم التجمعات الشبابية

ومن جانبه، ثمن الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب القرارات التى اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمواجهة حالات الزيادة بفيروس كورونا مشيداً بقرار إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، لمدة 6 أشهر.

وأكد حسين، على اهمية هذا القرار الذى يكفل عدم التجمعات الشبابية والرياضية اثناء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية داخل جميع الهيئات والمؤسسات الشبابية والرياضية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب حسين من جميع رؤساء الأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا داخل هذه المؤسسات وفى مقدمتها ارتداء جميع الاعضاء للكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى اضافة الى استمرار عمليات التعقيم والتطهير بها مؤكداً ضرورة عدم التهاون فى مواجهة فيروس كورونا.



التطبيق الفوري

واتفق معه، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والذي تأييده لجميع القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا ،مطالبا الجهات المعنية للحكومة ليس بدراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً ضمن إجراءات الحكومة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد ولكن بالتطبيق الفورى للغرامات ضد جميع المخالفين سواء كانوا داخل الجهات التنفيذية بالدولة او داخل المؤسسات الاخرى بصفة عامة وداخل وسائل النقل بمختلف أنواعها بصفة خاصة مع توفير الكمامات مجاناً لغير القادرين.

ووجه " إسماعيل "، تحية لجميع العاملين بجميع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى جميع أنحاء البلاد لالتزامهم التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفى مقدمتها ارتداء الكمامات مؤكداً أنه لاحظ اثناء جميع الزيارات التفقدية المفاجئة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمختلف هذه المشروعات خاصة فى أيام الاجازات وتحديداً يوم الجمعة ان جميع من يعملون بهذه المشروعات يرتدون الكمامات.

وقال النائب محمد إسماعيل انه يجب علينا ان نتخذ من هؤلاء العمال الشرفاء والابطال الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإنجاز هذه المشروعات المثل والقدوة لتطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة بعد ارتفاع معدلات الإصابة بهذا الفيروس.



التدابير الإحترازية

وطالب النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، جميع الاجهزة التنفيذية متابعة جميع القرارات وفى مقدمتها استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية " السناتر".

وقال " المسعود " أنه مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا فان الامر يتطلب التطبيق الحاسم لجميع القرارات للحد من انتشار هذا الفيروس مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأكد النائب محمد المسعود على ضرورة ان تعطى الحكومة المثل والقدوة فى تطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل جميع المؤسسات بالدولة وداخل جميع القطاعات الجماهيرية والخدمية بصفة عامة وداخل مختلف وسائل النقل بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص داخل قطارات مترو الانفاق والسكك الحديدية.

