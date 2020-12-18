عبدالغني هندي: النبي محمد أول من وضع نظام الحجر الصحي.. فيديو

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من وضع نظام الحجر الصحي والعزل فيما يتعلق بالأوبئة.
وأوضح هندي خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن النبي محمد ذكر في حديث شريف «إذا أصاب الطاعون قرية لا تدخل لها الناس ولا تخرج منها» في إشارة إلى أول نظام من أنظمة العزل الصحي، مضيفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أيضا من زيارة الشخص الذي يخشى أنه أصيب بمرض معدي على إنسان آخر حتى لا ينقل العدوى.
ولفت إلى أن الشخص المريض الذي يسعى للعلاج يأخذ الأجر والثواب، مردفا أن إهمال المريض لنفسه وعدم أخذه العلاج فإنه بذلك يخالف تعاليم الدين الإسلامي.
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