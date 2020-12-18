فى يومها العالمى.. داليا الحزاوى تحدد معالم إنقاذ اللغة العربية.. وتؤكد: النطق باللغات الأجنبية ليس معيارًا على التحضر

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، في اليوم العالمي للغة العربية، إن اللغة العربية أغني لغات العالم بمفردتها ولكنها تتعرض للخطر، من خلال استخدام أرقام وحروف إنجليزية في الكتابة العربية، مما ينذر بظهور جيل ضعيف لغويا وهو ما يسمي بالفرانكو آراب.

وأشارت إلى أن بعض الأسر تعتقد أن النطق باللغة الانجليزية دليل على التحضر والمدنية، حتى تراهم سعداء بأبناؤهم عند التحدث باللغة الأجنبية.

وأضافت الحزاوي، أننا نحتاج في هذا اليوم العالمي للغة العربية، أن ندق ناقوس الخطر ومحاولة البحث عن حلول لإنقاذ لغتنا العربية لغة الضاد.

وحددت الحزاوى معالم الإصلاح، من خلال عمل مسابقات للقراءة والكتابة باللغة العربية في المدارس وأهتمام الإعلام بوجود برامج للأطفال تستخدم اللغة العربية الفصحي لجذبهم نحو للغتهم الأم، وأيضا الأهتمام بتقديم أعمال فنية باللغة العربية، كالمسلسلات التاريخية التي تلاقى نجاح كبير عند عرضها.

والجدير بالذكر أن اللغة العربية أدخلت في يوم 18 ديسمبر من عام 1973، ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة، ليصبح بذلك يوم 18 من ديسمبر من كل عام هو اليوم العالمي للغة العربية.

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وتابعت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أن 422 مليون نسمة يتحدثون اللغة العربية، كما تعرف بلغة الضاد، لأنها الوحيدة التي بها حرف الضاد،مشيرة إلى أن لغتنا العربية، هي لغة القران الكريم وبها 28 حرف وتكتب من اليمين لليسار، وبها 12.3 مليون كلمة مقابل 600ألف كلمة في الانجليزية لها 13 لهجة مختلفة يتحدث بها عموم اهل اللغة.