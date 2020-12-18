تزامنًا مع إحتفالات اليوم العالمي للغة العربية إشادة بمباردة "اتكلم عربي".. تحافظ على الهوية وتربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم



أكد برلمانيون أن إطلاق وزارة الهجرة والمصريين بالخارج مبادرة "اتكلم عربي" يتوافق مع التوجه المصري نحو الحفاظ على الهوية المصرية من خلال اللغة العربية فضلًا عن أن توقيته مناسب والتي يتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للغة العربية، موضحين أنها تستهدف كلا من الجيل الثاني والثالث خاصة في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة وأستخدام العديد من اللغات أثناء الكتابة كـ "الفرانكوا"، كما أن المبادرة تؤكد على الهوية المصرية والعربية.

اقرأ أيضًا..النائب جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد أن إطلاق وزارة الهجرة والمصريين بالخارج مبادرة "اتكلم عربي" يتوافق مع التوجه المصري نحو الحفاظ على الهوية المصرية من خلال اللغة العربية، موضحًا أنها ستساهم في زيادة وعي المصريين بالخارج بالثقافة المصرية وربطهم بمصر وعاداتها وثقافتها، فضلًا عن مواجهتها الحروب الثقافية التي تخاض ضد أبنائنا في الخارج لتشويه هويتهم.وأشاد طلعت، بتوقيت إطلاق هذه المبادرة والتي تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر، حيث تأثرت اللغة العربية سلبًا بواقع الأمة العربية، بسبب إهمالها من قبل أبناؤها وإعتبارها مقياس للتخلف وتفضيل اللغات الأخرى عنها.واختتم طلعت، بالإشادة بجهود السفيرة نبيلة مكرم في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والحفاظ على الهوية المصرية ، موضحًا أن هذه الإستراتيجية تبنتها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في عام 2014 والذي ركز اهتمامه على بناء الإنسان وتقوية الهوية المصرية وتنمية القيم الوطنية.ثمن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي أعلنت عنها وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، مؤكدًا على أن هذه المبادرة تهدف على حث المواطنين سواء في الداخل أو الخارج على التحدث باللغة العربية لغة الأم "مصر".وقال عامر،إن مبادرة "اتكلم عربي" تستهدف كلا من الجيل الثاني والثالث خاصة في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة وأستخدام العديد من اللغات أثناء الكتابة كـ "الفرانكوا"، مُشيرًا إلى أن المبادرة تؤكد على الهوية المصرية والعربية.وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعلم اللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة لربط المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم وثقافتهم المصرية، كما يعزز من إدراك أبناء الوطن لقيمة اللغة الوطنية ومعرفة حقيقة الأمور عن وطنهم، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تساهم وبشكل كبير على ترويج السياحة المصرية خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، ولذلك لابد من استغلالها على أكمل وجه من قبل الدولة.

أهم المبادرات

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مبادرة " اتكلم مصرى " التى أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج وأعلنت مؤسسة الرئاسة تبنيها واحدة من أهم المبادرات المصرية لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

واقترح "عبد الحميد" على جميع الوزارات المصرية التى لها بعثات مصرية سواء تعليمية أو ثقافية أو صحية أو مراكز إسلامية وأيضا الكنائس المصرية بالخارج أن يكون لهم دورهم في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتنفيذ هذه المبادرة بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها مؤكدًا أن أكبر دليل على نجاح هذه المبادرة هو الإقبال الكبير من المصريين بالخارج وبمختلف دول العالم في الالتحاق بها.

وقال عبد الحميد، إنه يجب على السفارات المصرية بمختلف دول العالم أن يكون لها دورها الداعم لمبادرة " اتكلم عربى " من خلال وجود كيانات بالتعاون مع الجاليات المصرية بمختلف دول العالم لتعليم ابنائنا بالخارج لغتنا العربية الجميلة مؤكدًا ان المصريين بالخارج يستحقون كل الدعم والمساندة بعد النجاحات الكبيرة التى حققوها مع السفيرة نبيلة مكرم في تنفيذ تكليفات الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي في ربط أبناء مصر بمختلف دول العالم بوطنهم الام.

ولفت عبدالحميد، إلى أن المصريين بالخارج تقدموا الصفوف في الدفاع عن الدولة المصرية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للاقتصاد المصرى حتى أصبح لمصر في عهد الرئيس السيسي أكثر من 10 ملايين سفير مصرى وطنى بالخارج يدافعون عنها وينسفون جميع الاكاذيب والاشاعات والمؤامرات ضدها من قوى الشر والضلال والإرهاب وأصبح للمصريين بالخارج دورهم المهم تجاه جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية التى تهم الدولة المصرية.

