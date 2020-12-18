موعد مباراة الأهلي اليوم

تستمر اليوم منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، بثلاث مواجهات، يتواجه فيها كل من مصر المقاصة ضد إنبي، الاتحاد السكندري ضد سموحة، وغزل المحلة ضد الأهلي.

ميعاد مباراة الأهلي

يستضيف غزل المحلة النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة ورقيا فقط، لكن المباراة تقام على ملعب الأهلي we السلام، نظرا لعدم حصول ملعب غزل المحلة على تصريح لتقنية الفيديو.

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يدخل الأهلي المباراة في غياب مديره الفني الجنوب أفريقي "بيتسو وسيماني"، بعدما تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة به إيجابية.

