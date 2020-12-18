عبدالغني هندي: المتوفي بكورونا شهيد.. وهذا حكم من يخفي إصابته بالفيروس.. فيديو

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المتوفي جراء إصابته بكورونا نحتسبه عند الله شهيدا.
وأشار هندي، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة. إلى أن الإنسان الذي يُخفي إصابته بفيروس كورونا يرتكب إثما لأنه قد يتسبب في انتقال العدوى إلى الآخرين.
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وأضاف، أن المصاب بكورونا الذي لا يأخذ بالإجراءات الاحترازية أيضا مذنب ويفعل أمر محرم، داعيا إلى ضرورة مراجعة أنفسنا والأخذ بالإجراءات الاحترازية.
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