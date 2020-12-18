جدة - نرمين السيد - شنت أحياء الإسكندرية حملات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي والمحال والمخالفة، فى إطار تطبيق الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة المواطنين.





وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 11 منشأة مخالفة بأحياء المنتزه ثان وغرب الإسكندرية، بواقع: "5 مراكز دروس خصوصية، و4 محال بلاى ستيشن، ومقهيين". وفى سياق ذات صلة، صادر حى المنتزه أول على 51 شيشة بـ 3 مقاهى بشارع 45، وتحرير محاضر وغرامات ضد أصحابها، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء. ويأتى تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد هى الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. إغلاق 11 منشأة مخالفة فى الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.