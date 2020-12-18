صور- بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة.. صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات 3

جدة - نرمين السيد - أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات وعدد من قيادات محافظة القاهرة صلاة الجمعة بمسجد تحيا مصر بالأسمرات (3).





يأتى ذلك احتفالًا ببدء أداء الشعائر الدينية به بعد أن افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى ضمن الاحتفال بانتهاء المرحلة الثالثة لمدينة الأسمرات التى أقامتها الدولة كسكن حضارى متكامل الخدمات بديل للعشوائيات.

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