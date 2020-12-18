سلبية مسحة ثنائى منتخب الشباب واتجاه لخوض مواجهة تونس

أعلن الإعلامى أحمد شوبير سلبية مسحة ثنائى منتخب الشباب ليقترب الفراعنة الصغار من خوض مواجهة تونس المقرر لها اليوم، الجمعة، فى الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، "مسحة سلبية جديدة لثنائي منتخب الشباب في انتظار وصول التقرير للسماح للمنتخب بلعب المباراه والتي من المقرر ان تقام في الثالثه بتوقيت القاهره دعواتكم"
وفى وقت سابق، أكد جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أنه سيتم إجراء فحوصات طبية لثنائي منتخب الشباب الذي جاءت عينته إيجابية في آخر كشف عن فيروس كورونا، مضيفاً "الثنائي الذي جاءت عينته إيجابية في آخر مسحة، خضع لفحوصات طبية عبارة عن آشعة على الصدر وكشف على القلب، وقد ظهرت نتيجتها جيدة".
وقال جمال محمد علي فى تصريحات لبرنامج مساء أون ،على قناة أون تايم سبورتس 2: "أرسلنا هذه الفحوصات الطبية إلى اللجنة الطبية للبطولة على أمل في السماح لهذين اللاعبين بالمشاركة أمام تونس".
وتابع رئيس بعثة منتخب الشباب: "هناك إحساس بأن هناك شيء غير طبيعى في الأمور وأنه هناك من لا يريد مشاركتنا في البطولة ولكن لا يوجد أي دليل مادى لذلك الإحساس الذى يسيطر على تفكيرى بواقع خبرتى".
وأضاف جمال محمد على: "لم أطلب قيادة المنتخب فنيا بسبب غياب ربيع ياسين لإصابته بكورونا، وكل الكلام اللى بيتردد على أنى سأقود المنتخب لا يصح وعبد الستار صبرى هو من سيدير اللقاء فنيا حال لعبنا".
وأوضح جمال محمد على: "لم أهتم نهائيا بخبر رحيلى ضمن اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة بسبب انشغالى بالمستجدات التي تحدث كل يوم مع منتخب الشباب، وربيع ياسين بصحة جيدة ولا يعانى من أي مشاكل ومتواجد حاليا مع اللاعبين المصابين بكورونا وكل الأمور ماشية كويسة".
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